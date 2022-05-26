«Манчестер Юнайтед» попросил де Йонга поскорее решить, готов ли он перейти в клуб

«Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Как сообщает Sport.es, клуб сказал 25-летнему футболисту, чтобы он поторопился и решил, готов ли он перейти в «МЮ». Сам де Йонг предпочел бы остаться в «Барселоне», но каталонский клуб хочет выручить крупную сумму в результате его продажи.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.