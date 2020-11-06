«Манчестер Юнайтед» попробует взять Дембеле в аренду с выкупом

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены взять 23-летнего француза в аренду до конца нынешнего сезона в зимнее трансферное окно и выкупить игрока летом.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел за «Барселону» 7 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.