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«Манчестер Юнайтед» получит на зимние трансферы 75 миллионов фунтов стерлингов

17:44
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«Манчестер Юнайтед» получит на зимнее трансферное окно 75 миллионов фунтов стерлингов, поступивших от продажи Ромелу Лукаку в «Интер», сообщает The Sun. Летом манкунианцы потратили 150 миллионов.

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер хотел бы приобрести креативного полузащитника, но оценит ситуацию в январе. «Красные дьяволы» предпочли бы сохранить деньги, чтобы летом 2019-го потратить их на приобретение Джейдона Санчо из «Боруссии». Для этого «Манчестер Юнайтед» должен попасть в зону Лиги чемпионов.

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