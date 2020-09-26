«Манчестер Юнайтед» получил право на пенальти уже после финального свистка. ВАР помог ему победить

Матч 3-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед» закончился победой гостей со счетом 3:2.

Главный арбитр встречи Крис Кавана дал финальной свисток, после чего получил подсказку ВАР, что в ворота «Брайтона» нужно назначить пенальти. Он позволил «МЮ» исполнить удар, который и принес гостям три очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3 (1:1)

Голы: Мопей, 40 — с пенальти (1:0). Данк, 43 — в свои ворота (1:1). Рэшфорд, 55 (1:2). Марч, 90+5 (2:2). Бруну Фернандеш, 90+10 — с пенальти (2:3).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Мопей, Троссар, Конноли (Джаханбахш, 75).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Фред, 65), Матич, Бруну Фернандеш, Марсьяль (ван де Бек, 90+1), Рэшфорд, Гринвуд (Байи, 83).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 22. Матич, 41. Троссар, 42. Уайт, 74. Данк, 83. Джаханбахш, 90+10.

Судья: Кавана.

26 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».