«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не хочет продлевать аренды Смоллинга и Санчеса

«Манчестер Юнайтед» не хочет продлевать аренды Криса Смоллинга и Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

«Интер» и «Рома» обращались к манкунианцам с просьбой оставить игроков в их командах до окончания розыгрыша Лиги Европы. Однако англичане отказали итальянцам.

«Интер» и «Рома» могут стать соперниками «МЮ» на поздних стадиях ЛЕ. Манкунианцы не хотят усиливать прямых конкурентов.