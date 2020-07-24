«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не хочет продлевать аренды Смоллинга и Санчеса
22:07
«Манчестер Юнайтед» не хочет продлевать аренды Криса Смоллинга и Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.
«Интер» и «Рома» обращались к манкунианцам с просьбой оставить игроков в их командах до окончания розыгрыша Лиги Европы. Однако англичане отказали итальянцам.
«Интер» и «Рома» могут стать соперниками «МЮ» на поздних стадиях ЛЕ. Манкунианцы не хотят усиливать прямых конкурентов.
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