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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не хочет продлевать аренды Смоллинга и Санчеса

22:07
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«Манчестер Юнайтед» не хочет продлевать аренды Криса Смоллинга и Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

«Интер» и «Рома» обращались к манкунианцам с просьбой оставить игроков в их командах до окончания розыгрыша Лиги Европы. Однако англичане отказали итальянцам.

«Интер» и «Рома» могут стать соперниками «МЮ» на поздних стадиях ЛЕ. Манкунианцы не хотят усиливать прямых конкурентов.

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