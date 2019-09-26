«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл клуб 3-го дивизиона
00:09
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Команда Уле-Гуннара Сульшера в серии пенальти обыграла «Рочдэйл», выступающий в третьем по силе дивизионе страны.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Рочдэйл» — 1:1 (0:0). Пенальти — 5:3
Голы: Гринвуд, 68 (1:0). Матесон, 76 (1:1).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Джоунс (Уильямс, 46), Туанзебе, Ван-Биссака, Погба, Фред, Перейра, Лингард (Мата, 85), Чонг (Джеймс, 60), Гринвуд.
Предупреждение: Уильямс, 72.
Судья: Брукс (Англия).
25 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2019-2020/playoff/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...