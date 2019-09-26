«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл клуб 3-го дивизиона

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Команда Уле-Гуннара Сульшера в серии пенальти обыграла «Рочдэйл», выступающий в третьем по силе дивизионе страны.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Рочдэйл» — 1:1 (0:0). Пенальти — 5:3

Голы: Гринвуд, 68 (1:0). Матесон, 76 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Джоунс (Уильямс, 46), Туанзебе, Ван-Биссака, Погба, Фред, Перейра, Лингард (Мата, 85), Чонг (Джеймс, 60), Гринвуд.

Предупреждение: Уильямс, 72.

Судья: Брукс (Англия).

25 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».