«Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 100 тысяч мест
«Манчестер Юнайтед» намерен построить новый стадион на принадлежащей клубу земле, прилегающей к «Олд Траффорд», сообщает Sky Sports.
По информации источника, рабочая группа «красных дьяволов» пришла к выводу, что строительство нового стадиона для «МЮ» станет более перспективным вариантом, чем реконструкция уже существующей арены.
По информации источника, вместимость нового объекта составит 100 тысяч зрителей, что сделает этот стадион крупнейшим в Великобритании.
Отмечается, что клуб рассматривает возможность государственно-частного финансирования для возведения арены и реконструкции прилегающей территории. Также «МЮ» может продать права на наименование стадиона, но по этому вопросу «красные дьяволы» будут консультироваться с заинтересованными сторонами, включая болельщиков и местных жителей.
«Олд Траффорд» был открыт в 1910 году. Он является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом в Англии и вмещает более 74 тысяч зрителей.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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|0-0
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7
|Ньюкасл
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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11
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0
|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -