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Сегодня, 13:00

«Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 100 тысяч мест

Алина Савинова
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Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд».
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» намерен построить новый стадион на принадлежащей клубу земле, прилегающей к «Олд Траффорд», сообщает Sky Sports.

По информации источника, рабочая группа «красных дьяволов» пришла к выводу, что строительство нового стадиона для «МЮ» станет более перспективным вариантом, чем реконструкция уже существующей арены.

По информации источника, вместимость нового объекта составит 100 тысяч зрителей, что сделает этот стадион крупнейшим в Великобритании.

Отмечается, что клуб рассматривает возможность государственно-частного финансирования для возведения арены и реконструкции прилегающей территории. Также «МЮ» может продать права на наименование стадиона, но по этому вопросу «красные дьяволы» будут консультироваться с заинтересованными сторонами, включая болельщиков и местных жителей.

«Олд Траффорд» был открыт в 1910 году. Он является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом в Англии и вмещает более 74 тысяч зрителей.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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7
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