«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Тонали из «Ньюкасла» и Эдерсона из «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться полузащитниками Сандро Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» и Эдерсоном из «Аталанты», сообщает Sky Sport.



Красные дьяволы планируют усилить центр поля к началу нового сезона из-за участия в Лиге чемпионов.



В сезоне-2025/26 26-летний Тонали сыграл в 53 матчах «Ньюкасла» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.



26-летний Эдерсон в сезоне-2025/26 принял участие в 41-м официальном матче «Аталанты». Он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского хавбэка составляет 40 миллионов евро.



За один тур до конца текущего розыгрыша «МЮ» с 68 очками находится на третьем месте в АПЛ. 22 мая клуб сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Майклом Кэрриком.