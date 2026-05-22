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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Тонали из «Ньюкасла» и Эдерсона из «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться полузащитниками Сандро Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» и Эдерсоном из «Аталанты», сообщает Sky Sport.

Красные дьяволы планируют усилить центр поля к началу нового сезона из-за участия в Лиге чемпионов.

В сезоне-2025/26 26-летний Тонали сыграл в 53 матчах «Ньюкасла» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

26-летний Эдерсон в сезоне-2025/26 принял участие в 41-м официальном матче «Аталанты». Он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского хавбэка составляет 40 миллионов евро.

За один тур до конца текущего розыгрыша «МЮ» с 68 очками находится на третьем месте в АПЛ. 22 мая клуб сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Майклом Кэрриком.

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ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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ЖК
Г
Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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