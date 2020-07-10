«Манчестер Юнайтед»? на выезде переиграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии (3:0). Как сообщает Opta, «Красные дьяволы» стали первой командой в истории АПЛ, которая выиграла четыре матча подряд с перевесом в 3 и более мячей.

Причем последней командой, которая сделала такое в высшем английском дивизионе, был «Ливерпуль» в октябре 1987 года.