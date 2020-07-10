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«Манчестер Юнайтед» — первая команда в истории АПЛ, одержавшая 4 подряд разгромные победы

10 июля 2020, 03:07

«Манчестер Юнайтед»? на выезде переиграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура чемпионата Англии (3:0). Как сообщает Opta, «Красные дьяволы» стали первой командой в истории АПЛ, которая выиграла четыре матча подряд с перевесом в 3 и более мячей.

Причем последней командой, которая сделала такое в высшем английском дивизионе, был «Ливерпуль» в октябре 1987 года.

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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