«Манчестер Юнайтед» перестал выдавать обед обслуживающему персоналу для сокращения расходов

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не выдавать ланч-боксы обслуживающему персоналу для сокращения расходов клуба, сообщает Daily Mail.

Ранее в день игры сотрудникам предоставлялся набор, включающий сэндвич, злаковый батончик, пакет чипсов и прохладительный напиток.

На первом матче сезона многие работники пожаловались на отсутствие ланч-боксов. Некоторым сотрудникам предложили остатки еды, которая предназначена для корпоративных клиентов.

В клубе отметили, что отказ от ланч-боксов связан с тем, что большая часть еды оставалась нетронутой.

В первом туре АПЛ «манкунианцы» обыграли с минимальным счетом «Фулхэм» (1:0). В следующем матче «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Брайтоном» 24 августа.