«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли». Марсьяль и Рэшфорд забили по голу

В рамках 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» играл на выезде против «Бернли». Гости одержали победу со счетом — 2:0. Отличились нападающие Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

«МЮ» набрал 31 очко и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Марсьяль, 44 (0:1). Рэшфорд, 90+5 (0:2).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Родригес, 59), Корк (Брэйди, 87), Уэствуд, Макнейл, Вуд, Барнс (Гвюдмундссон, 68).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Джеймс, Фред, Матич, Перейра (Лингард, 73), Рэшфорд, Марсьяль (Шоу, 89).

Предупреждения: Бардсли, 23. Ми, 61. Тэйлор, 71. Макнейл, 89. Уильямс, 90+2. Фред, 90+4. Лингард, 90+4.

Судья: Дин (Англия).

28 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».