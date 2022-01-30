«Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от работы с командой

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отстранен от работы с командой, сообщает в своем Twitter журналист Daily Mail Майк Киган. До выяснения обстоятельств он не будет участвовать в тренировках и играх.

New: Manchester United say Mason Greenwood will not train with or play for the team until further notice. — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) January 30, 2022

Ранее бывшая девушка футболиста обвинила его в избиении. Она выложила видео и фото, где показала многочисленные синяки на теле и окровавленное лицо. Позднее появилась информация, что она обвиняет его и в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пара рассталась еще в 2020 году. Вероятно, это связано с инцидентом в расположении сборной Англии: в сентябре 2020 года Гринвуд вместе с Филом Фоденом привел в отель команды в Исландии двух девушек накануне игры со сборной Дании. Позднее они возобновили отношения, но в итоге снова расстались.