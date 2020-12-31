«Манчестер Юнайтед» отреагировал на дисквалификацию Кавани

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовано обращение после дисквалификации форварда команда Эдинсона Кавани. 33-летний уругваец получил от Футбольной ассоциации Англии три матча дисквалификации за употребление слова «негрито» в одной из публикаций.

«Несмотря на его уверенность в том, что он просто ласково поблагодарил близкого друга за поздравления, он решил не оспаривать данное решение из уважения и солидарности в борьбе с расизмом в футболе. Очевидно, что контекст и намерения являются ключевыми факторами, но мы отмечаем, что независимая комиссия должна была назначить минимум дисквалификацию на три игры», — идет речь в заявлении.

Если в Англии чемпионат не приостановят из-за вспышки коронавируса, то Кавани пропустит игру АПЛ с «Астон Виллой», полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» и встречу Кубка Англии против «Уотфорда».