«Манчестер Юнайтед» отменил тренировки основной команды из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» отменил тренировки основной команды в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, «красные дьяволы» планировали возобновить тренировки во вторник после двух выходных, однако клуб принял решение отменить занятия на неопределенный срок. Футболисты получили установку поддерживать форму в домашних условиях.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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