«Манчестер Юнайтед» отменил льготы для сотрудников перед финалом прошлого сезона с «Сити»

Руководство «Манчестер Юнайтед» не оплачивало проезд, питание и проживание сотрудникам клуба перед финалом прошлого сезона АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2), сообщает The Athletic.

Коллектив «МЮ» получил только билеты на матч, все остальные расходы хотел взять на себя капитан команды Бруну Фернандеш, однако его предложение было отклонено.

В нынешнем сезоне «Юнайтед» набрал 22 очка за 17 матчей и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.