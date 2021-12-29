«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Марсьяля в аренду в «Севилью»

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Севильи» арендовать нападающего Антони Марсьяля до конца сезона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, испанский клуб предлагал сделку, согласно которой стороны платили бы по 50 процентов от зарплаты форварда, которая составляет 150 тысяч фунтов в неделю. В «МЮ» согласны отпустить 26-летнего француза только в том случае, если клуб, который арендует игрока, полностью возьмет на себя обязанности по выплате зарплаты игроку.

В сезоне-2021/22 Марсьяль принял участие в 10 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол.