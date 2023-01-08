«Манчестер Юнайтед» отказался от аренды Феликса из-за высокой цены

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи взять в аренду нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает The Telegraph.

Клуб из Манчестера отказался от 23-летнего португальца из-за высокой суммы сделки.

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает 4 миллиона евро за аренду Феликса до лета.