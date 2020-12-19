«Манчестер Юнайтед» определил пять кандидатов на роль спортивного директора

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из пяти специалистов на роль спортивного директора, сообщает Daily Record.

Владеющее клубом семейство Глэйзеров обеспокоено низкой эффективностью трансферов в последние годы и хочет доверить соответствующие вопросы профессионалу топ-уровня.

На роль своего спортивного директора «Юнайтед» рассматривает известного в Англии функционера Пола Митчелла, сделавшего себе имя в «Монако» и «Лилле» Луиша Кампуша, Марка Овермарса из «Аякса», а также двух других специалистов, чьи имена не раскрываются.

Ожидается, что «Юнайтед» произведет соответствующее назначение в течение 2021 года.