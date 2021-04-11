«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» 11 апреля в матче 31-го тура АПЛ одержал гостевую победу над «Тоттенхэмом» (3:1).
На 40-й минуте встречи счет открыл корейский форвард «шпор» Сон, а уже после перерыва сначала Фред на 57-й минуте, а затем и Эдинсон Кавани на 79-й минуте принесли победу манкунианцам. Окончательный счет в игре на шестой компенсированной минуте установил Мэйсон Гринвуд.
После этого успеха «МЮ» закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками, «Тоттенхэм» остался седьмым с 49 очками. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 74 очка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
31-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 40 (1:0). Фред, 57 (1:1). Кавани, 79 (1:2). Гринвуд, 90+6 (1:3).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье, Родон, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Сиссоко, 61), Ндомбеле (Ламела, 78), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бэйл, 82), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Мактоминэй, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).
Предупреждения: Мактоминэй, 18. Кавани, 41. Фред, 48. Шоу, 67. Магуайр, 70. Сиссоко, 90+2.
Судья: Кавана.
11 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Методология
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