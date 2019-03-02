"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" благодаря дублю Лукаку

"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче 29-го тура чемпионата Англии (3:2). Дублем в составе "красных дьяволов" отметился форвард Ромелу Лукаку.

"МЮ" набрал 58 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Саутгемптон" с 27 баллами располагается на 17-й строчке.

В других матчах "Брайтон" победил "Хаддерсфилд" (1:0), "Бернли" уступил "Кристал Пэлас" (1:3), а "Вулверхэмптон" обыграл "Кардифф" (2:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" - 3:2 (0:1)

Голы: Валери, 26 (0:1). Перейра, 53 (1:1). Лукаку, 59 (2:1). Уорд-Проуз, 75 (2:2). Лукаку, 88 (3:2).

Нереализованный пенальти: Погба, 90+4 (вратарь)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Янг, Погба, Перейра (Фред, 82), Мактоминэй, Санчес (Далот, 52), Лукаку, Рэшфорд (Чонг, 90+5).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида (Галлахер, 90), Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Остин (Армстронг, 63).

Предупреждения: Бертранд, 39. Лукаку, 89. Погба, 90+6.

Судья: Аттуэлл

02 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Брайтон & Хоув" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (0:0)

Гол: Андоне, 79.

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер, Стивенс, Биссума (Каяль, 85), Кноккарт, Маррей (Андоне, 57), Джаханбахш (Искиэрдо, 78).

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (Хадергьонай, 67), Хогг (Муй, 41), Притчард (Качунга, 62), Бакуна, Биллинг, Мунье, Грант.

Предупреждения: Маррей, 45+2. Муй, 58. Мунье, 63. Андоне, 80.

Судья: Дин

02 марта. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:3 (0:1)

Голы: Бардсли, 15 - в свои ворота (0:1). Батшуайи, 48 (0:2). Заа, 76 (0:3). Барнс, 90 (1:3).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Гвюдмундссон, 46), Макнейл (Брэйди, 72), Вуд (Крауч, 81), Барнс.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Куяте, Миливоевич, Майер (Макартур, 71), Заа (Таунсенд, 79), Батшуайи (Бентеке, 83).

Предупреждения: Ми, 38. Миливоевич, 65. Майер, 69.

Судья: Проберт

02 марта. Бернли. Стадион "Turf Moor".

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Кардифф Сити" - 2:0 (2:0)

Голы: Жота, 16 (1:0). Хименес, 18 (2:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Радди, Боли, Р.Беннетт, Коади, Винагре, Дендонкер, Саисс, Гиббс-Уайт (Жоау Моутинью, 64), Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 75), Жота (Доэрти, 47).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба (Экуэле Манга, 45+2), Пелтиер, ДжоБеннетт, Моррисон, Гюннарссон, Раллс, Камараса, Рид (Патерсон, 59), Зохоре, Ньясс (Хили, 76).

Предупреждения: Р.Беннетт, 34. Бамба, 45+1. Пелтиер, 62.

Судья: Марринер

02 марта. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

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