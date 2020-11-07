«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон», Фернандеш сделал дубль
В матче восьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Эвертон» (3:1).
В составе победителей дубль сделал Бруну Фернандеш. Также отличился Эдинсон Кавани с передачи Фернандеша. У хозяев гол забил Бернард. «МЮ» набрал 10 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Эвертона» 13 очков и пятая позиция.
В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Фулхэмом», а «МЮ» примет «Вест Бромвич».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (1:2)
Голы: Бернард, 19 (1:0). Бруну Фернандеш, 25 (1:1). Бруну Фернандеш, 32 (1:2). Кавани, 90+5 (1:3).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт, Хамес Родригес (Дженк, 80), Сигурдссон (Ивоби, 66), Аллан, Дукуре, Бернард, Калверт-Льюин.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Туанзебе, 67), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Погба, 81), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Марсьяль (Кавани, 82), Рэшфорд.
Предупреждения: Холгейт, 34. Аллан, 45+4. Бруну Фернандеш, 50. Фред, 83. Дженк, 86. Дукуре, 88.
Судья: Тирни (Англия).
7 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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