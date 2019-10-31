«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка лиги
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче 1/8 финала Кубка лиги (2:1). Дублем отметился форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд. У «синих» отличился нападающий Миши Батшуайи.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (0:1)
Голы: Рэшфорд, 25 — с пенальти (0:1). Батшуайи, 61 (1:1). Рэшфорд, 73 (1:2).
«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Зума, Гэи, Р.Джеймс, Ковачич, Жоржинью, Гилмор (Маунт, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 71), Хадсон-Одои.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Ван-Биссака, Уильямс, Фред, Мактоминэй, Лингард (Перейра, 67), Рэшфорд (Янг, 80), Д.Джеймс.
Предупреждения: Мактоминэй, 11. Батшуайи, 18. Фред, 83. Ковачич, 90.
Судья: Тирни.
30 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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