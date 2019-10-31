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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче 1/8 финала Кубка лиги

00:55
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«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче 1/8 финала Кубка лиги (2:1). Дублем отметился форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд. У «синих» отличился нападающий Миши Батшуайи.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (0:1)

Голы: Рэшфорд, 25 — с пенальти (0:1). Батшуайи, 61 (1:1). Рэшфорд, 73 (1:2).

«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Зума, Гэи, Р.Джеймс, Ковачич, Жоржинью, Гилмор (Маунт, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 71), Хадсон-Одои.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 66), Ван-Биссака, Уильямс, Фред, Мактоминэй, Лингард (Перейра, 67), Рэшфорд (Янг, 80), Д.Джеймс.

Предупреждения: Мактоминэй, 11. Батшуайи, 18. Фред, 83. Ковачич, 90.

Судья: Тирни.

30 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Челси — Манчестер Юнайтед

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