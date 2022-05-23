«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе нападающего Кавани

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду в ближайшее время в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Нам будет не хватать твоего класса и опыта», — говорится в сообщении в Twitter клуба.

35-летний уругваец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» осенью 2020 года.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола.