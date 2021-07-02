«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб 35-летнего воспитанника Хитона
16:25
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб вратаря Тома Хитона.
35-летний англичанин заключил контракт с «красными дьяволами» до июня 2023 года, в соглашении прописана опция продления игрока на еще один год.
Once a Red, ?????? ? ???.— Manchester United (@ManUtd) July 2, 2021
Introducing our latest addition: @TomHeatonGK! ?#MUFC
Хитон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2020/21 голкипер выступал за «Астон Виллу», но не провел ни одного матча за основную команду. Футболист перешел в «МЮ» на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-sign-goalkeeper-tom-heaton-on-two-year-contract?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
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