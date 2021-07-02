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«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб 35-летнего воспитанника Хитона

16:25
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«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб вратаря Тома Хитона.

35-летний англичанин заключил контракт с «красными дьяволами» до июня 2023 года, в соглашении прописана опция продления игрока на еще один год.

Хитон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2020/21 голкипер выступал за «Астон Виллу», но не провел ни одного матча за основную команду. Футболист перешел в «МЮ» на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-sign-goalkeeper-tom-heaton-on-two-year-contract?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter

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Иван Торопцев все материалы автора

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