«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб 35-летнего воспитанника Хитона

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб вратаря Тома Хитона.

35-летний англичанин заключил контракт с «красными дьяволами» до июня 2023 года, в соглашении прописана опция продления игрока на еще один год.

Хитон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2020/21 голкипер выступал за «Астон Виллу», но не провел ни одного матча за основную команду. Футболист перешел в «МЮ» на правах свободного агента.