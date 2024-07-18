«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 18-летнего игрока «Лилля» Йоро

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

«Красные дьяволы» заплатили за трансфер 18-летнего футболиста 62 миллиона евро по данным портала Transfermarkt. Француз заключил контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Йоро — воспитанник «Лилля». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах «догов» и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро по информации Transfermarkt.