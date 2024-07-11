«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с ван Нистелроем

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с тренерами Рудом ван Нистелроем и Рене Хаке, которые войдут в штаб Эрика тен Хага.

Соглашения с нидерландскими специалистами рассчитаны до лета 2026 года.

Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 48-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов. 52-летний Хаке с 2022 по 2024 год возглавлял «Гоу Эхед Иглз».

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.