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Сегодня, 18:20

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с ван Нистелроем

Руслан Минаев
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Руд ван Нистелрой.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с тренерами Рудом ван Нистелроем и Рене Хаке, которые войдут в штаб Эрика тен Хага.

Соглашения с нидерландскими специалистами рассчитаны до лета 2026 года.

Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 48-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов. 52-летний Хаке с 2022 по 2024 год возглавлял «Гоу Эхед Иглз».

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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