«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда «Болоньи» Зиркзее
Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что стороны заключили контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
«Я всегда стремлюсь к победе и готов к следующему вызову, чтобы выйти на новый уровень в своей карьере и завоевать больше трофеев. Для меня большая честь присоединиться к такому знаковому клубу. Сейчас мне нужно сделать небольшой перерыв после выступлений за национальную сборную, но я вернусь готовым сразу же помочь команде», — заявил Зиркзее.
Зиркзее с 2022 года выступал за «Болонью». В минувшем сезоне 23-летний форвард провел 37 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. В разные годы футболист также играл в «Баварии», «Парме» и «Андерлехте».
На Евро-2024 Зиркзее провел 2 матча за сборную Нидерландов, отыграв в общей сложности 4 минуты.
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|В
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -