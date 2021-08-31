«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Дэниэла Джеймса в «Лидс»
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Дэниэла Джеймса в «Лидс».
По информации британских СМИ, сумма сделки составила 24 миллиона фунтов стерлингов. Вингер согласовал с «Лидсом» условия личного контракта до 2026 года.
В минувшем сезоне 23-летний Джеймс провел 15 матчей в АПЛ, забив три гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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