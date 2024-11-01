«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером команды, информирует пресс-служба клуба. 39-летний тренер «Спортинга» возглавит «красных дьяволов» с 11 ноября.

Контракт Аморима с «МЮ» будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.