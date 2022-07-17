«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Аяксом» по трансферу Лисандро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» 17 июля на официальном сайте объявил о договоренности с «Аяксом» по трансферу защитника Лисандро Мартинеса.

Футболист пройдет медосбледование, после чего подпишет контракт с английским клубом. После этого он сможет получить разрешение на работу в Великобритании.

По данным британским СМИ, «МЮ» заплатит за 24-летнего аргентинца 54 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мартинес забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.