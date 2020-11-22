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«Манчестер Юнайтед» объявил цену за Ромеро

08:16
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«Манчестер Юнайтед» назвал цену за вратаря клуба Серхио Ромро, сообщает The Mirror.

По данным источника, «красные дьяволы» готовые попрощаться с 33-летним аргентинцем за два с половиной миллиона евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Ромеро на поле не появлялся, так как «МЮ» исключил его из заявки на премьер-лигу.

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