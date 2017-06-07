"Манчестер Юнайтед" обошел "Реал" и "Барселону" в списке самых дорогих клубов мира

"Манчестер Юнайтед" является самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes. Его стоимость оценивается в 3,689 миллиарда долларов. На втором месте расположилась "Барселона" (3,635). Тройку замыкает "Реал" (3,58), который четыре года подряд лидировал в списке.
Двадцатка самых дорогих футбольных клубов мира:
1. "Манчестер Юнайтед" – 3,689 миллиарда долларов
2. "Барселона" – 3,635
3. "Реал" – 3,58
4. "Бавария" – 2,713
5. "Манчестер Сити" – 2,083
6. "Арсенал" – 1,932
7. "Челси" – 1,845
8. "Ливерпуль" – 1,492
9. "Ювентус" – 1,258
10. "Тоттенхэм" – 1,058
11. "ПСЖ" – 841 миллион
12. "Боруссия" Д – 808
13. "Милан" – 802
14. "Атлетико" – 732
15. "Вест Хэм" – 634
16. "Шальке" – 629
17. "Рома" – 569
18. "Интер" – 537
19. "Лестер" – 413
20. "Наполи" – 379