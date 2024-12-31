«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу», потерпев шестое поражение в семи матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии на своем поле уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

Отличились Александр Исак и Жоэлинтон.

«Манчестер Юнайтед» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ и с 22 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 32 очками — на пятой строчке.