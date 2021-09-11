«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
В субботу, 11 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Ньюкасл» в 4-м туре АПЛ. Начало встречи — 17:00.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на платформе «Okko Спорт».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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