Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Криштиану Роналду выйдет в основном составе

16:02
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Теги:

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 4-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Нападающий Криштиану Роналду проведет первый матч после возвращения в «МЮ», выйдя в основном составе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Б.Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.

Напомним, 36-летний Роналду перешел в английский клуб из «Ювентуса» в конце августа, подписав контракт по схеме «2+1». Ранее в «МЮ» португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Волейбол, мужчины, Россия — Украина: во сколько смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Европы
Из-за чего случилось массовое отравление арбузами в Москве
Число госпитализированных из дома, где отравилась семья, достигло семи
«Магнит» снял с продажи партию арбузов после отравления семьи в Москве
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд