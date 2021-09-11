«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Криштиану Роналду выйдет в основном составе
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 4-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий Криштиану Роналду проведет первый матч после возвращения в «МЮ», выйдя в основном составе.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Б.Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.
Напомним, 36-летний Роналду перешел в английский клуб из «Ювентуса» в конце августа, подписав контракт по схеме «2+1». Ранее в «МЮ» португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
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