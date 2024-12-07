«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингему» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от «Ноттингема» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 2:3.

Первый гол в игре забил защитник гостей Никола Миленкович на 2-й минуте. На 18-й минуте Расмус Хейлунн сравнял счет. В начале второго тайма «лесники» забили два мяча подряд усилиями Моргана Гиббс-Уайта и Криса Вуда. На 61-й минуте Бруно Фернандеш сократил отставание «красных дьяволов» в счете.

«Ноттингем» набрал 25 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» потерпел второе поражение подряд. Команда Рубена Аморима с 19 очками располагается на 13-позиции в АПЛ.