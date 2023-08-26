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Сегодня, 16:00

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форрест»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

«Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форрест» в 3-м тура чемпионата Англии 26 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

В субботу, 26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в рамках 3-го тура английской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Стюарт Аттуэлл (Англия).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции в России нет. Прямой эфир будет доступен на официальных сайтах букмекерских контор по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

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Англия. Премьер-лига. 3-й тур
26 авг, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
10
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
13
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
14
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
15
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

Найеф Агерд

Вест Хэм Юнайтед

 2 0 0
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