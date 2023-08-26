В субботу, 26 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест» в рамках 3-го тура английской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Стюарт Аттуэлл (Англия).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции в России нет. Прямой эфир будет доступен на официальных сайтах букмекерских контор по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

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