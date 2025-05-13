Футбол
13 мая, 10:16

«Манчестер Юнайтед» не задумывается об увольнении Аморима

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» не планирует заменять Рубена Аморима на посту главного тренера команды после окончания сезона, сообщает журналист Дэвид Орнштэйн.

По информации источника, в клубе сосредоточены на приобретении футболистов, которые подходят под стиль игры 40-летнего португальца.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 39 матчей, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 15 встречах.

После 36 туров манкунианцы с 39 очками занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Также «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая.

  zg

    Мдяяяяяяяя..................Удачи,блажен,кто верует!

    13.05.2025

  Spacewalker

    Держа в уме пример с Фергюсоном МЮ пытается опять построить авторскую команду на достаточно долгое время. С тен Хагом не получилось, попытка номер 2:wink:

    13.05.2025

