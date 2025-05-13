«Манчестер Юнайтед» не задумывается об увольнении Аморима

«Манчестер Юнайтед» не планирует заменять Рубена Аморима на посту главного тренера команды после окончания сезона, сообщает журналист Дэвид Орнштэйн.

По информации источника, в клубе сосредоточены на приобретении футболистов, которые подходят под стиль игры 40-летнего португальца.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 39 матчей, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 15 встречах.

После 36 туров манкунианцы с 39 очками занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Также «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая.