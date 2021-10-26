«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера

«Манчестер Юнайтед» не уволит главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, новость о том, что бывший тренер «Челси» Антонио Конте может сменить Сульшера являются фейком.

24 октября «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.