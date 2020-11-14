«Манчестер Юнайтед» не собирается возвращать Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать в команду нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «красные дьяволы» заинтересованы в переходе 35-летнего португальца, а его нынешний клуб готов к переговорам. По информации источника, в «МЮ» не рассчитывают на покупку форварда, поскольку в клубе не готовы удовлетворить запросы «Ювентуса» по трансферу игрока и запросы самого Роналду по зарплате.
В сезоне-2020/21 Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.