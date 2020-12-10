«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сохранит свою должность, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба все еще доверяет норвежскому специалисту. Сообщается, что в клубе не собираются заменять Сульшера на бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и не хотят устраивать «тренерскую чехарду».

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в группе H с 9 очками, вылетев в Лигу Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» идут на шестой строчке с 19 очками, имея на один матч меньше, чем у команд, находящихся выше в таблице.