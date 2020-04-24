«Манчестер Юнайтед» не собирается покупать защитника «Наполи» Кулибали

«Манчестер Юнайтед» не намерен приобретать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports со ссылкой на Manchester Evening News.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер доволен защитной линией своей команды и не считает, что ей необходимо укрепление. Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не собирается отпускать 28-летнего сенегальца за сумму менее чем в 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 56 миллионов евро.