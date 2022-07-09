«Манчестер Юнайтед» не продаст Роналду, несмотря на интерес к Дибале

«Манчестер Юнайтед» предложили подписать бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает ESPN.

По информации источника, представители нападающего хотят привлечь внимание английских клубов, в том числе и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что несмотря на интерес к 28-летнему аргентинцу, клуб не изменит позицию по будущему нападающего Криштиану Роналду. Манкунианцы не собираются продавать 37-летнего португальца в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за туринцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.

На счету Роналду 24 гола и три результативные передачи в 39 матчах за «МЮ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.