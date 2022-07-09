Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:36

«Манчестер Юнайтед» не продаст Роналду, несмотря на интерес к Дибале

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» предложили подписать бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает ESPN.

По информации источника, представители нападающего хотят привлечь внимание английских клубов, в том числе и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что несмотря на интерес к 28-летнему аргентинцу, клуб не изменит позицию по будущему нападающего Криштиану Роналду. Манкунианцы не собираются продавать 37-летнего португальца в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за туринцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.

На счету Роналду 24 гола и три результативные передачи в 39 матчах за «МЮ». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4696695/man-united-step-up-martinez-pursuit-amid-uncertainty-around-de-jong-transfer-sources

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина
Онс Жабер

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: он снова уйдет или останется в «МЮ»?
Торрес: «Роналду — один из лучших в истории. Но вокруг «Барселоны» всегда много слухов»
«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Роналду летом
«МЮ» подтвердил, что Роналду пропустит предсезонный тур команды из-за семейных проблем
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон. В презентации принял участие Роналду
В «Барселоне» прокомментировали информацию об интересе к Роналду
Уорнок: «Роналду — великий игрок, но «Манчестер Юнайтед» нужна сплоченность в раздевалке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг рассказал о первых днях подготовки «Манчестер Юнайтед» к сезону-2022/23

Клопп о Нуньесе: «Мощь в сочетании с техникой, умными движениями. Мы влюбились в него за два матча»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости