«Манчестер Юнайтед» не принял предложение «Эвертона» по Ромеро

«Эвертон» делал предложение по голкиперу Серхио Ромеро в минувшее трансферное окно, однако «Манчестер Юнайтед» его не принял, сообщает The Athletic.

«Ириски» предложили два миллиона евро за аренду и были готовы полностью платить всю его зарплату.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за аргентинца, контракт с которым истекает летом 2021 года, хотя бы 8 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей.