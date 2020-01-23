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«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после поражения от «Бернли»

13:40
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Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, несмотря на домашнее поражение от «Бернли» (0:2) в 24-м туре чемпионата Англии, норвежский специалист сохраняет поддержку руководства клуба. Команда занимает пятое место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка в 24 матчах. От идущего четвертым «Челси» команда отстает на шесть очков.

Отметим, что «Бернли» одержал победу на «Олд Траффорд» впервые за 58 лет.

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