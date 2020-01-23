«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после поражения от «Бернли»

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, несмотря на домашнее поражение от «Бернли» (0:2) в 24-м туре чемпионата Англии, норвежский специалист сохраняет поддержку руководства клуба. Команда занимает пятое место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка в 24 матчах. От идущего четвертым «Челси» команда отстает на шесть очков.

Отметим, что «Бернли» одержал победу на «Олд Траффорд» впервые за 58 лет.