«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать Роналду тренерскую роль

«Манчестер Юнайтед» пока не планирует предлагать тренерскую роль нападающему Криштиану Роналду, сообщает Daily Star.

Напомним, в сентябре появились слухи, что Роналду собирается перейти на тренерскую работу после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Одной из причин этому называлось желание Криштиану помочь своему талантливому сыну сделать шаг из академии «Юнайтед» в первую команду.

Однако в данный момент «красные дьяволы» рассматривают 36-летнего португальца исключительно как игрока.

«Юнайтед» не обсуждал с Роналду тренерскую роль, да и необходимости в таких переговорах пока нет. Контракт Криштиану истекает только в конце следующего сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.