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Сегодня, 02:24

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Магуайра

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» дал понять, что не будет продавать защитника Харри Магуайра, сообщает The Times.

На прошлой неделе появилась информация, что «Челси» заинтересован в подписании игрока сборной Англии.

Действующий контракт 29-летнего англичанина рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл в 37 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. В этом сезоне он принял участие в двух встречах.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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