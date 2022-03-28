«Манчестер Юнайтед» не будет предлагать новые контракты Лингарду, Мате и Кавани

«Манчестер Юнайтед» летом покинут как минимум три игрока. Клуб не будет предлагать новые контракты полузащитникам Джесси Лингарду и Хуану Мате, а также форварду Эдинсону Кавани, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашения всех трех игроков истекают летом 2022 года.

Сейчас клуб ведет активную работу над продлением контракта с полузащитником Бруну Фернандешем. Ожидается, что договор будет заключен в ближайшее время.

Затем «МЮ» будет стараться продлить контракт с защитником Люком Шоу.