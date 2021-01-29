«Манчестер Юнайтед» назначил Рашфорду дополнительные тренировки по реализации голевых моментов

В «Манчестер Юнайтед» недовольны уровнем реализации голевых моментов форварда клуба Маркуса Рашфорда, утверждает ESPN.

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер считает, что манера завершения атак англичанина довольно предсказуема. По мнению тренерского штаба, в текущем сезоне англичанин упустил семь голевых моментов.

По этой причине Рашфорду были назначены дополнительные тренировки по отработке завершения атак.

Специалисты клуба призывают Рашфорда чаще бить ударами на точность в угол ворот, где голкипер не сможет достать мяч.

В нынешнем сезоне нападающий провел 32 матча во всех турнирах и забил 15 голов.