«Манчестер Юнайтед» выделит тен Хагу крупную сумму на трансферы даже в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» собирается выделить главному тренеру «Аякса» Эрику тен Хагу, который возглавит клуб по завершении нынешнего сезона, крупную сумму на трансферы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» хочет поддержать тен Хага и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Отмечается, что летом английский клуб хочет подписать двух полузащитников и нападающего. Среди трансферных целей манкунианцев — полузащитника Деклан Райс из «Вест Хэма» и Джон Макгинн из «Астон Виллы», а также нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

При этом, как только назначение тренера будет утверждено, он сможет предложить свои кандидатуры для трансферов.